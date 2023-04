Deutschlandticket: Studierende warten auf Erweiterung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit dem Start des Deutschlandtickets zum 1. Mai gibt es für Studierende in Hessen zunächst keine Möglichkeit, ihr ÖPNV-Semesterticket dafür entsprechend zu erweitern. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei örtlichen Studierendenvertretungen, Verkehrsunternehmen sowie dem hessischen Verkehrsministerium. „Gegenwärtig arbeiten die Verkehrsverbünde mit Hochdruck an der Umsetzung einer Upgrade-Lösung“, hieß es aus dem Verkehrsministerium in Wiesbaden.