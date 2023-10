DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt bei Drittligist Viktoria Köln

Dortmund (dpa) - . Pokalfinalist Eintracht Frankfurt hat für die zweite Hauptrunde des diesjährigen DFB-Pokals ein Glückslos gezogen. Die Hessen entgehen den ganz großen Bundesliga-Widersachern und treffen stattdessen auf Drittligist Viktoria Köln. Dies ergab die am Sonntag in der ARD durch Ex-Weltmeister Shkodran Mustafi durchgeführte Auslosung in Dortmund. In der ersten Runde hatte das Team von Trainer Dino Toppmöller klar mit 7:0 beim 1. FC Lokomotive Leipzig gewonnen. Die nächste Runde des Pokals wird am 31. Oktober und am 1. November gespielt. Das Finale findet am 25. Mai kommenden Jahres im Berliner Olympiastadion statt.