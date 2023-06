DFB-Präsident Neuendorf über Pokalfinale: „Großes Spiel“

Berlin (dpa) - . DFB-Präsident Bernd Neuendorf drückt beim Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an diesem Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) keinem Team besonders die Daumen. „Als DFB-Präsident muss man da objektiv und neutral sein. Der Gewinner ist bei solchen großen Spielen immer der Fußball insgesamt“, sagte der 61-Jährige am Freitag am Rande eines Events der „Bild“-Zeitung.