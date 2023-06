DFB-Spielerinnen mühen sich zu 2:1 gegen Vietnam

Offenbach (dpa) - . Martina Voss-Tecklenburg klatschte ihre Spielerinnen ab, wirkte aber ganz schön angefressen. Trotz des Sieges am Samstagabend gegen Vietnam war die Fußball-Bundestrainerin nicht zufrieden. In vielen Bereichen würden die Basics fehlen, monierte die 55-Jährige mit ernster Miene nach dem 2:1 (1:0) beim ZDF. „Wir hatten keinen Zugriff“, an Chancen habe es gemangelt. „Es gibt in allen Bereichen noch ganz viel zu arbeiten, ganz viel zu tun.“