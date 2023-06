DFB-Team gegen Vietnam mit Eintracht-Power, aber ohne Popp

Offenbach (dpa) - . Fußball-Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg verzichtet im vorletzten Testspiel des DFB-Teams vor der WM auf zahlreiche Stars in der Startelf. In Offenbach sitzen an diesem Samstag gegen Vietnam (18.15 Uhr/ZDF) unter anderem Kapitänin Alexandra Popp, Svenja Huth, Kathrin Hendrich und Abwehrchefin Marina Hegering (alle VfL Wolfsburg) zunächst auf der Bank. Auch Melanie Leupolz vom FC Chelsea darf nicht von Beginn an ran, die später ins Trainingslager nach Herzogenaurach angereisten Bayern-Asse um Lina Magull und Lea Schüller stehen gar nicht im Kader.