DFB will früher um Nachwuchstalente kämpfen

Malik Tillman (USA), Josip Stanisic (Kroatien) und zuletzt Lazar Samardzic (Serbien), die alle in DFB-Nachwuchsteams aufgelaufen waren, zogen zu den Mannschaften anderer Nationen. Der in Österreich geborene Bayern-Akteur Wanner (17) habe nach Gesprächen mit ihm, dessen Vater sowie dem Berater nun signalisiert, „er möchte den Weg mit dem DFB so weitergehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen“, sagte Di Salvo am Montag in Frankfurt/Main.