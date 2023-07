DGB: auch Auftraggeber in der Verantwortung

Gräfenhausen (dpa/lhe) - . Angesichts des erneuten Streiks von osteuropäischen Fernfahrern auf der Raststätte Gräfenhausen in Südhessen betont der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die Verantwortung großer Unternehmen. „Es sind am Ende nicht nur die staatlichen Behörden, sondern auch die Auftraggeber, die in der Pflicht sind“, sagte der DGB-Vorsitzende von Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, am Mittwoch bei einem Besuch vor Ort. „Ich erwarte von den Auftraggebern, dass sie auch kontrollieren, dass gesetzliche Bestimmungen eingehalten werden.“ Bei Beanstandungen sollten sie keine Aufträge mehr an entsprechende Logistikunternehmen vergeben.