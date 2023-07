DGB fordert jugendgerechte Angebote zur Berufsorientierung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert bessere Angebote zur Berufsorientierung junger Menschen. Nur gut jeder vierte Auszubildende in Hessen habe die Beratung der Arbeitsagentur in Anspruch genommen, die dann auch nur von der Hälfte als hilfreich empfunden worden sei. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der DGB-Jugend hervor, an der sich 1575 hessische Auszubildende beteiligt haben.