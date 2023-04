DGB ruft zu zahlreichen Mai-Kundgebungen in Hessen auf

Auf einer der Hauptkundgebungen in Kassel (10.30 Uhr) wird der Vorsitzende des DGB-Bezirks Hessen/Thüringen, Michael Rudolph, erwartet. Der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, spricht auf einer DGB-Kundgebung in Frankfurt (12.00 Uhr). Bei der Veranstaltung in Herborn (10.15 Uhr) ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu Gast.