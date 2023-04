DGB: Zeichen in Krisenzeiten setzen und Solidarität zeigen

Ein wichtiger Schritt seien daher die kürzlich vereinbarten Tarifabschlüsse. „Menschen mit geringem Einkommen sind am stärksten von den steigenden Kosten in allen Lebensbereichen betroffen. Sie profitieren aktuell am stärksten von den bisherigen Abschlüssen und das ist wichtig“, sagte Rudolph. Bei den Mai-Kundgebungen werde auch ein Zeichen der Solidarität für diejenigen gesetzt, die noch auf einen Tarifabschluss warteten.