Diakonie legt Studie zur Pflege vor - „Akute Gefährdung“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Steigende Kosten und Personalmangel: Die Diakonie Hessen legt heute (9.30 Uhr) in Wiesbaden eine Studie zur Situation in gut 300 Einrichtungen der Seniorenhilfe vor. Ersten Auswertungen zufolge ist die Versorgungslage in der Pflege in Hessen „ähnlich prekär“ wie in ganz Deutschland, wie der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche mitteilt. Er bilanziert: „Die Versorgungssicherheit in der Langzeitpflege ist akut gefährdet.“