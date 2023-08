Die Philippinen werden Buchmessen-Gastland 2025

In Europa sei die philippinische Literatur „noch eher unbekanntes Terrain“, sagte Boos. „Ich freue mich besonders, die vielfältigen Einflüsse von 183 verschiedenen Sprachen, die auf den 7641 Inseln der Philippinen gesprochen werden, 2025 in Frankfurt zu erleben.“ Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse (18.-22. Oktober 2023) ist Slowenien der Ehrengast. Die Philippinen sind mit einem Stand in Halle 5 vertreten. 2024 ist Italien Gastland.