Dieb stiehlt Kleidung und nimmt halbe Schaufensterpuppe mit

Mainz (dpa/lrs) - . Ein Unbekannter hat in Mainz Kleidung gestohlen und dabei auch gleich eine halbe Schaufensterpuppe mitgehen lassen. Das teilte die Polizei in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt am Montag mit. Gefahndet werde „nun also nach dem Unterkörper einer Schaufensterpuppe“ sowie einem 170 Zentimeter großen, dunkel gekleideten Mann mit blonden Haaren, hieß es.