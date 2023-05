Diebe bocken sechs Autos auf und montieren Reifen ab

Gernsheim (dpa/lhe) - . Unbekannte Diebe haben in einem Autohaus im südhessischen Gernsheim die Reifen von sechs Fahrzeugen abmontiert und mitgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bockten sie in der Nacht zum Donnerstag die Fahrzeuge dafür auf Backsteine auf. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizeistation Gernsheim sucht nun nach Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Reifendiebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.