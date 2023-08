Diebe stehlen Kupferkabel an Bahnstrecke

Hanau (dpa/lhe) - . An der Bahnstrecke zwischen Hanau-Wolfgang und Rodenbach im Main-Kinzig-Kreis sind 110 Kupferkabel gestohlen worden. Die bislang unbekannten Diebe hätten einen Schaden von rund 40.000 Euro verursacht, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Insgesamt hatten sie an 45 Strommasten die Erdungskabel abgetrennt und mitgenommen. Mitarbeiter der Bahn entdeckten am Montag den Diebstahl, zu Problemen im Bahnverkehr kam es nicht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die an der Bahnstrecke Beobachtungen gemacht haben.