Diebe stehlen mehrere Kilometer Kupferkabel

Bürstadt (dpa/lhe) - . Diebe haben sich an einer Photovoltaikanlage im südhessischen Bürstadt zu schaffen gemacht und mehrere Kilometer Kupferkabel gestohlen. Es sei ein sechsstelliger Schaden entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Täter hatten sich demnach am Montagabend Zugang zu dem umzäunten Gelände verschafft. Sie durchtrennten mehrere isolierte Leitungen und stahlen nach einer ersten Schätzung mehrere Kilometer Kupferkabel. Die Beute habe einen Wert von mehreren Tausend Euro. An der Photovoltaikanlage sei durch die Tat ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht nun Zeugen.