Diebe stehlen über eine Tonne Kupfer von Firmengelände

Schwalbach (dpa/lhe) - . Von einem Firmengelände in Schwalbach im Main-Taunus-Kreis haben Diebe über eine Tonne Kupfer gestohlen. Die Beute habe einen Wert von bis zu 10.000 Euro, teilte die Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit. Das Kupfer hatte sich in einem umzäunten Gelände befunden, es wurde an einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Freitagmorgen und Dienstagabend gestohlen. Von den Dieben fehlte zunächst jede Spur.