Dienstag bleibt in Hessen trocken: Dann wieder Regen

Am Donnerstag gibt es nach DWD-Angaben neben einigen Wolken gebietsweise Schauer und einzelne mitunter schwere Gewitter. Das Thermometer zeigt gemäß DWD Höchstwerte von 15 bis 19 Grad und in Hochlagen ungefähr 12 Grad an. Es gehe ein mäßiger und im Tagesverlauf frischer Wind, welcher sich bei Schauern oder Gewittern sowie in höheren Lagen zu stürmischen Böen steigern könne.