Digitale Datenbank soll Kommunen bei Bauplanung helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei der Planung von Neubauten mit möglichst geringem Flächenverbrauch soll hessischen Kommunen künftig eine digitale Datenbank helfen. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will das sogenannte Potenzialflächenkataster am Dienstag (11.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen. Ziel sei eine flächenschonende Nachverdichtung. Darunter versteht man etwa die Nutzung frei liegender Flächen innerhalb einer bestehenden Bebauung - zum Beispiel Baulücken oder Restgrundstücke. Mit der Web-Anwendung könnten Städte und Gemeinden Baulücken, Brachflächen und Leerstände einfach erfassen, teilte das Wirtschaftsministerium mit. In einer ersten Testphase hätten Pilotkommunen die Anwendung bereits ausprobiert.