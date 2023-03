„Digitale Welt“ in 6. Klasse: Kritik von GEW und Wirtschaft

Hanau/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das neue hessische Unterrichtsfach „Digitale Welt“ wird im nächsten Schuljahr in der Jahrgangsstufe sechs fortgeführt. Bis zu 50 Schulen sollen sich im Schuljahr 2023/24 dann insgesamt an dem Pilotprojekt beteiligen können, sagte Kultusstaatssekretär Manuel Lösel der Deutschen Presse-Agentur in Hanau. Ziel sei, das neue Fach möglichst weit in die Fläche zu tragen. Die Rückmeldungen der teilnehmenden Schulen seien positiv.