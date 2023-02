Digitalpakt Schule: Viele der beantragten Mittel bewilligt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Umsetzung des Digitalpakts Schule ist nach Angaben von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in Hessen bereits weit fortgeschritten. 97 Prozent der beantragten Mittel seien mittlerweile bewilligt worden, berichtete der Kultusminister am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden.