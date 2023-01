Direktionschef: Arbeitskräftemangel verschärft sich

Martin sprach sich dafür aus, am Übergang zwischen Schule und Arbeitsleben die kritischen Einzelfälle stärker in den Blick zu nehmen und zu fördern. Der Staat müsse einspringen, wenn Familien oder die jungen Leute selbst überfordert seien, zum Schulabgang entsprechende Entscheidungen zu fällen. Hier sei es im Verbund mit dem Land Hessen gelungen, frühere Datenschutzprobleme zu überwinden. Von diesem Jahr an dürften Schulen die Namen der betroffenen Schülerinnen und Schüler an die Berufsberatung weitergeben, sofern die Schüler nicht ausdrücklich widersprechen.