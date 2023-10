„Dirt-Torpedo“ von Musk-Wettbewerb unter Fuldaer Hühnerhaus

Der sogenannte „Dirt-Torpedo“ (übersetzt Schmutz-Torpedo) ist eine Erfindung von ehemaligen Mosbacher Studenten, die den Tunnelbau vorantreiben sollte. Ein Team der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hatte im Jahr 2021 an einem Tunnelbohrwettbewerb in den USA teilgenommen, den Musk und sein Unternehmen The Boring Company ausgerufen hatten. Die Studenten setzten sich gegen 400 andere Bewerber durch und kamen ins Finale. Technische Schwierigkeiten verhinderten jedoch einen Sieg.