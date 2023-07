Diskussionen über Gleichberechtigung und Kinderbetreuung

Außerdem soll ein Gesetz beraten werden, dass künftig auch Fachkräften anderer Berufsgruppen die Arbeit in der Kinderbetreuung in Kitas ermöglichen soll - etwa Logopäden und Logopädinnen sowie Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen. Die schwarz-grüne Landesregierung will damit dem Personalmangel entgegenwirken, die Opposition kritisiert das Vorhaben.