DIW zu Viessmann-Deal: Deutschland „kleine Volkswirtschaft“

Fratzscher sagte, er sei über den Aufschrei verwundert, wenn ausländische Unternehmen in Deutschland investieren und deutsche Unternehmen kaufen würden. „Wir realisieren nicht, dass deutsche Unternehmen (...) viel mehr, ein Vielfaches von dem im Ausland investieren an Direktinvestitionen, Unternehmen dort kaufen oder neue aufbauen.“ Da brauche man „auch eine gewisse Fairness, denn so funktionieren Märkte“.