DLRG mahnt Stand-up-Paddler zur Vorsicht

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Es ist der perfekte Sport für den Sommer: Stand-up-Paddling (SUP) wird auch in Hessen immer beliebter. „Wir sehen, dass die Anzahl der Nutzer überall steigt“, sagte der Präsident des DLRG Landesverbands Hessen, Michael Hohmann. Er warnte, dass besonders auf Flüssen eine Unfallgefahr bestehe und appellierte an die Stehpaddler, nicht einfach drauflos zu paddeln. „Wir weisen darauf hin, dass man sich mit dem SUP, wie mit jedem anderen Sportgerät auch, befassen und vertraut machen muss“, erläuterte Hohmann.