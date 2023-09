DLRG: Mehr Menschen in Hessen bis Ende des Sommers ertrunken

Bad Nenndorf (dpa/lhe) - . Bis zum Ende des Sommers sind in Hessen entgegen dem bundesweiten Trend mehr Menschen als im Vorjahr ertrunken. Wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Mittwoch im niedersächsischen Bad Nenndorf meldete, stieg die Zahl der Badetoten von 11 zwischen Januar und September im vergangenen Jahr auf 17 im gleichen Zeitraum in diesem Jahr. In ganz Deutschland ist die Zahl der Ertrunkenen von 304 auf 263 Menschen zurückgegangen. Vor zehn Jahren waren es noch 373 Ertrunkene.