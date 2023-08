DLRG: Personalmangel bei Bademeistern verschärft sich

Friedrichsdorf/Taunus (dpa/lhe) - . Der Personalmangel bei Bademeistern hat sich nach Einschätzung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Hessen wegen der Corona-Pandemie nochmals verschärft. Als die Bäder pandemiebedingt geschlossen gewesen seien, hätten sich viele Mitarbeiter andere Tätigkeiten gesucht, sagte der Präsident des DLRG-Landesverbandes, Michael Hohmann. Womöglich hätten einige die freie Zeit am Wochenende und an Sommerabenden zu schätzen gelernt.