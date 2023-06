Doch noch weitere Sitzung im Lübcke-Untersuchungsausschuss

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Lübcke-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags kommt entgegen seiner ursprünglichen Planung doch noch zu einer weiteren Sitzung zusammen. Die sechs Fraktionen ziehen teils unterschiedliche Schlüsse aus seiner Arbeit. Die letzte Sitzung ist nun am 27. Juni vorgesehen, wie der Ausschussvorsitzende Christian Heinz (CDU) nach der 42. Zusammenkunft am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Bei kurzfristig eingegangenen Sondervoten von Oppositionsfraktionen müssten erwähnte Personen noch Zeit zur Stellungnahme bekommen und Namen teils anonymisiert werden.