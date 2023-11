Dolphins-Quarterback: Nie leicht gegen Mahomes

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Quarterback der Miami Dolphins sieht in der Begegnung mit dem Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) eine große Herausforderung. „Es ist nie leicht, gegen Pat anzutreten“, sagte Quarterback Tua Tagovailoa in Frankfurt über den Chiefs-Spielmacher Patrick Mahomes. „Aber es ist nicht so, dass ich gegen ihn spiele oder er gegen mich. Es ist unsere Offensive gegen ihre Defensive, unsere Defensive gegen ihre Offensive.“ Darauf habe sich das Team von Chefcoach Mike McDaniel vorbereitet.