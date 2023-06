Dominik Raacke als Lyriker und Schirmherr in alter Heimat

Hanau (dpa/lhe) - . Der Schauspieler Dominik Raacke wird an diesem Wochenende seiner Heimatstadt Hanau einen Besuch abstatten. Am Samstag porträtiert er bei der Veranstaltung „Lyrik und Jazz“ um 20.00 Uhr in der Alten Johanneskirche den irischen Schriftsteller Oscar Wilde in einer Lesung. Dabei wird der in Berlin lebende und unter anderem als „Tatort“-Kommissar bekannt gewordene Schauspieler von dem Jazz-Musiker Dave Glasser begleitet, wie die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt (IGHA) am Montag weiter mitteilte.