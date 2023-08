Doppelt so schnell: Boots-Raser auf Plauer See ertappt

Plau (dpa) - . Ein 49-jähriger Sportbootfahrer aus Berlin ist mit 55 Stundenkilometern über den Plauer See gerast - bei erlaubten 25. Die Wasserschutzpolizei ertappte ihn ebenso wie einen 24-Jährigen aus Südhessen, der mit seinem Sportboot mit 45 Stundenkilometern gestoppt wurde. Die beiden seien am Montag erwischt worden, teilte die Wasserschutzpolizei am Dienstag mit.