Dorn will externe Expertise und mehr Einfluss für den Bund

Der Bericht des Experten-Gremiums sei eine harte Analyse, die auch den Finger in Wunden lege. Nun gelte es voranzugehen, betonte Dorn. „Dass der Aufsichtsrat den Bericht als Grundlage in die von den Gesellschaftern initiierte Organisationsuntersuchung einfließen lassen will, ist ein sehr wichtiges Zeichen, dass auch wirklich etwas passiert“, erklärte sie. Nach einer harten Phase öffentlicher Diskussionen arbeite der Aufsichtsrat seit Monaten wieder sehr einvernehmlich miteinander.