Drach-Prozess: Ehemaliger Mitangeklagter im Zeugenstand

Drach werden in dem Prozess vier Raubüberfälle in Köln, Frankfurt am Main und im hessischen Limburg zur Last gelegt. Zudem wird ihm zweifacher versuchter Mord vorgeworfen, weil er in zwei Fällen auf Geldboten geschossen haben soll. Der 54-Jährige ist wegen Mittäterschaft und Beihilfe angeklagt.