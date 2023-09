Drei Festnahmen bei Durchsuchungen im Rhein-Main-Gebiet

Mühlheim/Offenbach (dpa/lhe) - . Mehr als 40 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südosthessen und der Steuerfahndung Offenbach sind am Mittwoch gegen Angehörige eines Familienverbandes aus dem Rhein-Main-Gebiet vorgegangen. Dabei wurden zwei Wohn- und Geschäftsräume in Offenbach und Mühlheim durchsucht und drei Personen festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Polizei am Mittwoch gemeinsam mitteilten.