Drei Kinder in Teich ertrunken: Berufungsprozess beginnt

Marburg (dpa) - . Gut sechseinhalb Jahre nach dem Tod von drei in einem Dorfteich in Nordhessen ertrunkenen Kindern befasst sich das Landgericht Marburg heute mit dem Fall. Die drei Geschwister im Alter zwischen fünf und neun Jahren waren im Juni 2016 in dem bis zu knapp zwei Meter tiefen Teich in Neukirchen ertrunken.