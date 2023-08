Drei Leichtverletzte bei Brand in Oberzenter Gaststätte

Oberzent. Bei einem Brand in einer Gaststätte in Oberzent sind am Montagmorgen gegen 4 Uhr drei Menschen durch Rauchgase leicht verletzt worden. Ein Nachbar habe durch Zufall das Feuer in der Gammelsbacher Straße im Ortsteil Beerfelden gesehen und die Bewohner geweckt, teilte die Polizei am Morgen mit. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden.