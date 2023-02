Drei Männer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind drei Männer in Darmstadt schwer verletzt worden. Am Sonntagmorgen sei ein 57-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 3 unterwegs gewesen, während sich das Auto mit den 47 und 51 Jahre alten Insassen auf der Gegenfahrbahn befunden habe, teilte die Polizei am Montag mit. Aus bislang unbekannten Gründen stießen beide Autos frontal zusammen. Alle drei Männer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die B3 war während des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt.