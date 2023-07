Drei Männer mit Stichen verletzt: Zwei Verdächtige in U-Haft

Korbach (dpa/lhe) - . Drei Männer sind in Korbach (Landkreis Waldeck-Frankenberg) mit Stichen verletzt worden. Ein 20-Jähriger und sein 41 Jahre alter Vater wurden nach der Tat am Mittwoch als Verdächtige festgenommen, wie die Polizei in Korbach am Donnerstag mitteilte. Wie schwer die Opfer verletzt wurden, ist bisher unklar. Die Männer im Alter von 42, 43 und 51 Jahren befanden sich nach Stand vom Donnerstag nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher mitteilte.