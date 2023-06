Drei Männer wegen Raubes und Körperverletzung festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - . Die Polizei in Kassel hat drei Männer festgenommen, die erst einen Mann beraubt und dann zwei weitere schwer verletzt haben sollen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereigneten sich beide Taten am Dienstagabend. Die drei Täter im Alter von 22 und 24 Jahren sind polizeibekannt und ohne festen Wohnsitz.