Drei Menschen bei Unfall auf B26 schwer verletzt

Babenhausen (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 61-Jähriger war am Ostermontag mit seinem Auto aus mutmaßlich gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn der B26 abgekommen und in eine Böschung geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 58 und 25 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden ebenfalls schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die B26 in Richtung Aschaffenburg vollgesperrt.