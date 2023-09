Drei mutmaßliche Rauschgiftdealer festgenommen

An den 16 Durchsuchungen am Donnerstag in Bingen, Wiesbaden, Offenbach und Oberursel waren mehr als 90 Einsatzkräfte beteiligt. Festgenommen wurden dabei der 44-jährige Hauptbeschuldigte, ein mutmaßlicher 43-jähriger Mittäter und ein 40 Jahre alter Mann. Zwei sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Der dritte Festgenommene sollte am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden.