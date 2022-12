Drei Schwerverletzte bei Autounfall im Taunus

Hünstetten (dpa/lhe) - . Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Taunus sind an Heiligabend drei Menschen schwer verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 53 Jahre alte Frau war am Samstagabend auf einer Landstraße in der Nähe von Hünstetten-Ketternschwalbach im Rheingau-Taunus-Kreis mit ihrem Wagen auf die Gegenspur geraten. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Wagen einer 82-Jährigen, bei der auch eine 67-Jährige mitfuhr. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro.