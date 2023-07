Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B455

Schotten (dpa/lhe) - . Bei einem Unfall auf der B455 zwischen Nidda-Eichelsdorf (Wetteraukreis) und Schotten-Rainrod (Vogelsbergkreis) sind eine 53-Jährige, eine 23-Jährige und ein 56-Jähriger schwer verletzt worden. Die 53-Jährige sei mit ihrem Wagen am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dabei sei ihr Auto mit dem Kleintransporter des 56 Jahre alten Fahrers und seiner 23 Jahre alten Mitfahrerin frontal zusammengestoßen. Die 53-Jährige war den Angaben zufolge in ihrem Pkw eingeklemmt, die Feuerwehr befreite sie. Alle drei Schwerverletzten wurden demnach ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf 25.000 Euro.