Drei Verletzte bei Kellerbrand in Einfamilienhaus

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - . Bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) haben drei Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer sei am Donnerstagmorgen im Bereich einer Sauna im Keller ausgebrochen, teilte die Polizei mit.