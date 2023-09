Drei Verletzte bei Kollision zweier Autos bei Fulda

Petersberg (dpa/lhe) - . Bei einer Kollision zweier Autos in Petersberg (Landkreis Fulda) sind am Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein 28-Jähriger mit seinem Auto über Rot gefahren und in einen linksabbiegenden Wagen gekracht, teilte die Polizei in Fulda am Donnerstag mit. Der Verursacher des Zusammenstoßes sei vermutlich unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen, ihm wurde Blut entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 25.000 Euro.