Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Dieburg (dpa/lhe) - . Beim Zusammenstoß zweier Autos sind in der Nähe von Dieburg drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Wagens geriet am Donnerstagnachmittag auf einer Landstraße bei Schaafheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in den Gegenverkehr und prallte gegen ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Drei Insassen der beiden Fahrzeuge seien zum Teil schwer verletzt worden und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Warum der Fahrer in den Gegenverkehr fuhr, war noch unklar.