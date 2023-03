Dreieinhalb Jahre Haft nach Messerattacke in Frankfurt

Die Attacke hatte sich im Juli des vergangenen Jahres nahe der Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt ereignet. Die beiden Männer trafen sich offenbar zufällig in einer Seitenstraße, wo der Angeklagte auf sein ein Jahr älteres Opfer zulief und laut Anklage ohne Vorwarnung zustach. Dann aber soll er von dem Verletzten wieder abgelassen haben. Der Mann stellte sich kurz darauf der Polizei. Er habe dem früheren Lebensgefährten seiner Partnerin einen Denkzettel erteilen wollen, weil dieser sich ständig mit Telefonanrufen in die neue Beziehung der Frau eingemischt habe, sagte der Beschuldigte. Eine Tötungsabsicht bestritt er.