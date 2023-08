Dreijähriger bei Unfall schwer verletzt

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg ist ein dreijähriger Junge schwer verletzt worden. Wie am Sonntag das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, saß das Kind ohne jede Sicherung auf dem Beifahrersitz eines Autos. Als der 36 Jahre alte Fahrer des Wagens am Freitagabend an einer Einmündung stark gebremst habe, sei der Junge mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geflogen. Der Dreijährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.