Dreijähriger stirbt nach OP: Anklage gegen Ärzte erhoben

Dem dreijährigen Patienten wurden den Angaben zufolge im April 2021 unter Vollnarkose in der Praxis des HNO-Arztes im Rahmen einer ambulanten Operation Polypen entfernt. Im Aufwachraum kam es demnach zu Komplikationen. Den Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft vor, „den reanimationspflichtigen Zustand“ des Jungen nicht früher bemerkt und aufgrund dessen nicht unverzüglich gehandelt zu haben. Sie hätten es pflichtwidrig versäumt, das Kind im Aufwachraum sowohl apparativ als auch personell ausreichend zu überwachen. „Insbesondere fehlte es nach Auffassung der Staatsanwaltschaft in der Aufwachphase an einer Erhebung von sogenannten Vitalparametern, wie Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz und -rhythmus“, erklärte der Sprecher.